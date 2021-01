Das Wetter: Nachts gebietsweise Schneefall, in der Westhälfte teils Regen mit Glättegefahr. 3 bis - 5 Grad, im Osten bis minus 12 Grad. Am Tage auf den Osten übergreifender Schneefall oder Schneeregen. Im Westen unterhalb von 600 Metern etwas Regen, später auch Auflockerungen. 0 bis 6 Grad. Von Vorpommern bis in den östlichen Mittelgebirgsraum hinein sowie in Alpennähe leichter Dauerfrost.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Süden Auflockerungen und meist trocken, sonst stark bewölkt und von Westen her Regen. In der Mitte und im Südosten anfangs noch Schnee. 2 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.