Das Wetter: Verbreitet Regen oder Schneefall, an den Alpen unwetterartig. Nur im Nordosten kurze Auflockerungen. In der kommenden Nacht gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee, bei Tiefstwerten zwischen 5 und 0 Grad. Morgen in der Osthälfte Regen, im Süden anhaltende Schneefälle, sonst meist trocken, 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bei ähnlichen Werten verbreitet Regen, in höheren Lagen Schnee.