Der Wetterbericht, die Lage: Ein Frontensystem überquert Deutschland. Dabei gelangt vor allem in den Westen und Südwesten vorübergehend etwas mildere Luft, ehe nachfolgend wieder ein Schwall maritimer Polarluft ins Land strömt.

Die Vorhersage:

Im Tagesverlauf bis zum Alpenrand vorankommende Niederschläge, im Süden vornehmlich als Schnee. Höchstwerte im Nordwesten und Westen 5 bis 8, sonst 0 bis 5 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, im Bergland als Schnee. Temperaturen 1 bis 5 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Westhälfte oft trocken mit sonnigen Auflockerungen. In der Osthälfte bewölkt mit Schnee- und Graupelschauern. 0 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.