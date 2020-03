Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Verbreitet Regen, teils kräftig und länger anhaltend. Höchstwerte im Nordwesten 9 bis 14 und im Südosten 5 bis 10 Grad. Morgen meist stark bewölkt, in der Mitte länger anhaltender und kräftiger Regen. Sonst weitgehend trocken. Vor allem an der Küste sowie ganz im Süden auflockernde Bewölkung. Temperaturen 9 bis 14, im Westen und Süden 13 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet Schauer, im Norden und Westen auch längere sonnige und trockene Phasen. 8 bis 20 Grad.