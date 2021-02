Der Wetterbericht, die Lage: Im Norden und Osten hält sich trockene Kaltluft, im Westen und Süden breitet sich feuchtmilde Meeresluft aus.

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten bewölkt, sonst verbreitet Regen oder Schnee. Höchstwerte im Norden und Osten minus 2 bis plus 2, im Westen und Süden 1 bis 5, im Südwesten bis 9 Grad. Morgen weitere Niederschläge, im Norden teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Temperaturen minus 1 bis plus 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden mitunter kräftige Schneefälle, im Rest des Landes Regen. 0 bis 12, im Süden örtlich bis 15 Grad.

