Das Wetter: Weitere Niederschläge bei 18 bis 25 Grad. Morgen heiter bis wolkig. Später von Westen her Regen. 18 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte Schauer, in der Südosthälfte heiter. 19 bis 25 Grad.