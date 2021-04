Der Wetterbericht, die Lage: In den Norden strömt polare Meeresluft ein, während der Süden von subtropischer Warmluft beherrscht wird. Dies sorgt für erhebliche Wetter- und Temperaturunterschiede.

Die Vorhersage:

An den Küsten und den Alpen verbreitet freundlich und trocken. Sonst stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte in der Nordhälfte 6 bis 10, in der Südhälfte 10 bis 18 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen Regen oder Schneeregen bei 3 bis 8 Grad. Im Osten und Süden heiter und meist trocken bei 16 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten und Westen aufgelockert bewölkt und trocken. Im Südwesten und Süden meist bedeckt mit Regen oder Schneeregen, im Südosten noch länger freundlich. Temperaturen 5 bis 10, im Südosten bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.