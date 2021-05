Der Wetterbericht, die Lage: Ein über die Nordsee nach Südschweden ziehendes Sturmtief beeinflusst das Wetter. In den Südosten gelangt vorübergehend mildere Luft.

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet Regen. Tiefstwerte plus 9 bis minus 1 Grad. Am Tag wechselnde bis starke Bewölkung mit Schauern und Gewittern, südlich der Donau längere Zeit Regen. Temperaturen 7 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen bei 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.