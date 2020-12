Das Wetter: Verbreitet stark bewölkt und regnerisch. Nur im äußersten Norden und Süden einzelne Aufheiterungen. Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad. Auch morgen vielfach bedeckt mit Regen, in Staulagen der Mittelgebirge Dauerregen. Ganz im Norden einzelne Wolkenlücken, an den Alpen zeitweise sonnig. 6 bis 9 Grad im Norden und bis 17 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nur im äußersten Norden meist trocken, sonst weiterhin Niederschläge. Später von Nordwesten bis zur Mitte zunehmend trocken. 4 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.