Das Wetter: Im Süden sowie im östlichen Bergland und an den Alpen stärker bewölkt und etwas Regen, in höheren Lagen Schnee. Höchstwerte dort 4 bis 10 Grad. Im Rest des Landes wechselnd wolkig, an Oder und Neiße etwas Regen, später auch im Nordwesten. Sonst weitgehend trocken bei 10 bis 15 Grad. Morgen von der Eifel bis zum Bodensee heiter bis wolkig und trocken. Sonst stark bewölkt oder bedeckt und gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen. 6 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag über der Mitte gebietsweise Regen. Im Norden bewölkt, im Süden heiter bis wolkig. 13 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.