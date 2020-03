Der Wetterbericht, die Lage: Hinter einer ostwärts abziehenden Kaltfront fließen vorübergehend etwas kältere Luftmassen nach Deutschland. In der kommenden Nacht greift dann eine Warmfront von Westen her nach Deutschland über und sorgt für anhaltend wechselhaftes Wetter.

Die Vorhersage:

Verbreitet Schauer, teils mit Graupel. Zwischendurch Wolkenauflockerungen. Höchsttemperaturen von 4 Grad an den Alpen bis 12 Grad im Rheinland. Morgen teils kräftiger Regen bei 5 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Mitte allmählich etwas nachlassende Niederschläge.Sonst meist trocken, an der Küste sowie ganz im Süden Aufheiterungen. Temperaturen 9 bis 14, im Westen und Süden 14 bis 18 Grad.