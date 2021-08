Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines von der Nordsee nach Schweden ziehenden Tiefs überquert Deutschland. Die rückseitig einfließende kühle Atlantikluft verdrängt die schwül-warme Luft im Süden.

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Norden Schauer und Gewitter, ebenso im Süden. In der Mitte heitere Abschnitte und kaum Niederschläge. Höchstwerte im Nordwesten und Norden 17 bis 21, sonst 20 bis 27 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Norden und Nordosten viele Schauer und kurze Gewitter. Im Süden und Südosten zeitweise sonnig und meist trocken. Im Tagesverlauf von Westen her aufkommender Regen. Temperaturen 17 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit nachlassenden Schauern bei 17 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.