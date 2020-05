Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts ganz im Norden und Süden dichte Bewölkung, im Südwesten einzelne Schauer. In der Mitte wolkig oder locker bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Am Tag verbreitet Schauer, in der Mitte örtlich auch sonnig. Temperaturen im Norden 16 bis 22, sonst 20 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt. Zunächst in der Mitte, später auch im Rest des Landes Schauer und einzelne kräftige Gewitter. Örtlich Starkregengefahr. In der Nordwesthälfte 15 bis 22 und im Südosten 22 bis 26 Grad.