Der Wetterbericht, die Lage: Der Hochdruckeinfluss schwächt sich ab. Von Frankreich greifen Tiefausläufer auf das ganze Land über.

Die Vorhersage:

Wechselnd, vielfach auch stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Gebietsweise mehrstündiger Starkregen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte von 19 Grad an der See bis 27 Grad im Südosten Sachsens. Morgen meist bedeckt mit einzelnen Auflockerungen, nur im Westen teils sonnig. Vor allem im Osten und Süden Schauer und Gewitter, südlich der Donau auch längere Zeit Regen. Temperaturen 18 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Nordosten und an den Alpen Schauer oder kurze Gewitter. 18 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.