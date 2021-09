Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Südhälfte und im Osten weitere Schauer und Gewitter. Im Westen und Nordwesten abklingende Niederschläge, dort stellenweise Nebel. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad.

Am Tage stark bewölkt, im Westen später Auflockerungen.Im Süden und Osten verbreitet Schauer und Gewitter, südlich der Donau auch länger andauernder Regen. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Nordosten und an den Alpen Schauer oder kurze Gewitter. 18 bis 24 Grad.

