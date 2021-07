Der Wetterbericht, die Lage: In einem Bereich schwacher Luftdruckgegensätze bestimmen feuchtwarme Luftmassen das Wetter. Ein Tief verlagert sich von Frankreich nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Im Nordosten heiter. In der Südwesthälfte Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen, später auch im Südosten. Höchstwerte im Westen und Südwesten 18 bis 24, sonst 22 bis 32 Grad. Morgen oft stark bewölkt und weiterer, teils gewittriger und kräftiger Regen. Im Westen und Teilen der Mitte Unwettergefahr, ab dem Nachmittag auch im Norden und Osten. Im Südosten nur einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen 18 bis 31 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von der Mitte bis in den Osten teils heiter, teils wolkig, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Sonst verbreitet Niederschläge, örtlich unwetterartig. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.