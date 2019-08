Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte stark bewölkt, sonst Schauer und einzelne Gewitter. Tiefstwerte 15 bis 9 Grad. Am Tage zunächst bewölkt, im Osten einzelne Schauer. Im Tagesverlauf Auflockerungen, im Süden sonnig. Temperaturen 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag in der Nordwesthälfte etwas Regen bei 19 bis 25 Grad. In der Südosthälfte heiter bis wolkig bei 24 bis 28 Grad.