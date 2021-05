Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Tiefdruckgebietes über den Britischen Inseln wird von Westen und Südwesten kühle Atlantikluft herangeführt.

Die Vorhersage:

Nachts meist dicht bewölkt, vor allem im Norden Wolkenlücken. Schauer und einzelne Gewitter. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und Gewitter, dazwischen kurze sonnige Abschnitte. Im Nordosten nachmittags teils sonnig. Temperaturen 10 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselhaft mit Schauern und vor allem am Nachmittag auch kurzen Gewittern. Im Nordosten teils sonnig. 10 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.