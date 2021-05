Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Tiefdruckgebietes über Nordeuropa wird von Westen und Südwesten kühle Atlantikluft herangeführt

Die Vorhersage:

Verbreitet Schauer und Gewitter, dazwischen kurze sonnige Abschnitte. Im Nordosten nachmittags teils sonnig. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Morgen wechselhaft mit Schauern und vor allem am Nachmittag auch kurzen Gewittern. Im Nordosten örtlich sonnig. Temperaturen 10 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Westen her zeitweise sonnig und nachlassende Niederschläge, später auch im Osten. 12 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.