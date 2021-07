Das Wetter: In der Nacht in Bayern und in der Mitte Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr, auch im Westen teils kräftiger Regen, sonst meist trocken bei Tiefstwerten im Norden und Osten zwischen 21 und 17 Grad, im Süden und Westen 16 bis 10 Grad. Am Tage verbreitet Schauer und Gewitter, westlich des Rheins Starkregen mit Unwettergefahr, ab dem Nachmittag auch in Alpennähe und im Norden Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. 19 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von der Mitte bis in den Osten teils heiter, teils wolkig, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Sonst verbreitet Niederschläge, örtlich unwetterartig. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.