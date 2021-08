Das Wetter: Bei wechselnder bis starker Bewölkung vom Westen und Südwesten nach Nordosten ausgreifende Schauer, zunehmend gewittrig und mit Starkregenpotential - lokal auch Unwetter. Im Südwesten Wolkenauflockerungen. Im Umfeld der Oder am längsten trocken und sonnig. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Morgen in der Osthälfte heiter bis wolkig. Von Südwesten und Westen her Bewölkungsverdichtung mit Regenfällen. Südlich der Donau teils kräftige Gewitter. Im Norden Schauer. 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Nordwesten weitere Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Sonst rasch ostwärts abziehende Niederschläge. Sonne vor allem von Südwesten bis nach Mitteldeutschland. 18 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.