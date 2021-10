Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Tiefs mit Kern über dem Norden Skandinaviens überquert Deutschland allmählich südostwärts. An der Rückseite gelangt kühle Meeresluft ins Land. Im Tagesverlauf nähert sich eine zweite Kaltfront.

Die Vorhersage:

Im Norden und Nordosten Wolkenauflockerungen und einzelne Schauer. In der Mitte und im Süden Regen. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung vereinzelt Schauer, im Nordosten weitgehend trocken, teils auch längere sonnige Abschnitte. Im Osten und Südosten gelegentlich Regen. Temperaturen 3 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, im Südwesten auch heiter und weitgehend trocken. In der Osthälfte stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen. 9 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.