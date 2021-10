Das Wetter: In der Nacht an den Küsten, im Süden sowie im östlichen Bergland Regen, oberhalb von 1000 Meter Glätte. Sonst meist niederschlagsfrei mit Auflockerungen. Örtlich Nebel. 10 bis 0 Grad. An Tag wechselnd bewölkt mit Schauern, im Nordosten sonnige Abschnitte. 3 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, im Südwesten heiter und weitgehend trocken. In der Osthälfte bewölkt mit etwas Regen. 6 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.