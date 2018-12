Das Wetter: Am Tage verbreitet Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen. Östlich der Elbe trocken. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie in Teilen der Mitte leichter Regen- oder Schneefall, sonst meist stark bewölkt bis bedeckt. Minus 2 bis plus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Osten vereinzelt Regen, sonst trocken bei 0 bis plus 8 Grad.