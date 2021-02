Das Wetter: Verbreitet sonnig, im Norden und Westen zunehmende Bewölkung. Höchstwerte 16 bis 22, ganz im Norden 10 bis 15 Grad. Morgen im Norden aufgelockert bewölkt, in der Mitte zeitweise Regen und südlich der Donau teils sonnig. Temperaturen 8 bis 15, im Süden bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordosten und Osten, teils auch in der Mitte stark bewölkt, am Nachmittag Auflockerungen. Sonst nach Nebelauflösung heiter. 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.