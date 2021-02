Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch mit Zentrum über Südnorwegen dehnt sich bis nach Deutschland aus. Es bestimmt mit der eingeflossenen arktischen Polarluft das Wetter.

Die Vorhersage:

Nachts meist gering bewölkt oder klar. Im Osten teils locker, teils stark bewölkt oder neblig, örtlich Schneegriesel. Tiefstwerte minus 10 bis minus 18 Grad. In Küstennähe und ganz im Westen milder. Am Tag verbreitet sonnig, im Osten teils noch länger bewölkt mit etwas Schnee. Temperaturen minus 8 bis minus 2, am Rhein und an der See um 0 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag sonnig, im Tagesverlauf auch im Osten. Minus 5 bis plus 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.