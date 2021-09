Das Wetter: Im Norden Wolken, in der Mitte und im Süden Sonne. Höchstwerte von 18 Grad an der See bis 27 Grad am Oberrhein. Morgen nach Nebelauflösung sonnig. Im Tagesverlauf Wolkenaufzug; im Westen und Südwesten am späten Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter. Temperaturen im Norden 21 bis 24, sonst 25 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. 20 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.