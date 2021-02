Das Wetter:

Im Südosten zähe Nebelauflösung, in der Westhälfte zeitweise dichtere Wolkenfelder. Sonst viel Sonne und überall trocken. Höchstwerte 12 bis 20 Grad.



Am Dienstag im Süden noch einmal sonnig, in der Mitte teils wolkig. Im Norden stärker bewölkt. Weiter mild mit 12 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nach Nebelauflösung vielerorts langanhaltend sonnig. Höchstwerte 11 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.