Der Wetterbericht, die Lage: Zunächst wird nur der Norden von Tiefausläufern gestreift, ansonsten dominiert eine vom Atlantik bis nach Russland reichende Hochdruckbrücke. Ab der Nacht zum Samstag nimmt ein Tief über der Nordsee Einfluss auf Deutschland.

Die Vorhersage:

Verbreitet sonnig, im Norden und Nordosten stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt und örtlich Sprühregen. Im Süden und in der Mitte in Flussniederungen teils ganztags neblig trüb. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad, bei Dauernebel um 3 Grad. Morgen meist stark bewölkt und gelegentlich Regen. Im Osten und Südosten oftmals neblig trüb. Temperaturen 6 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag häufig stark bewölkt oder neblig trüb. Im Westen und Teilen der Mitte aber auch sonnige Momente. 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.