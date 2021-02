Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines umfangreichen Hochs mit Schwerpunkt über Südosteuropa gelangt sehr milde Luft nach Mitteleuropa. Dabei streift ein schwacher Tiefausläufer den Nordwesten.

Die Vorhersage:

Im Norden wolkig, auch im Westen neben Sonne zeitweise dichtere Wolkenfelder. Im Osten und Süden meist sonnig. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Morgen nach Auflösung teils zäher Nebelfelder viel Sonnenschein. Nur im äußersten Norden Durchzug von Wolken. Temperaturen 15 bis 21 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte sonnig, später von Nordwesten her Wolkenfelder. Gegen Abend etwas Regen. In der Südosthälfte nach Nebelauflösung sonnig. 14 bis 20 Grad und ganz im Norden 9 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.