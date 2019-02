Das Wetter: In der Nacht im Südosten noch Schneefall, sonst meist trocken und gebietsweise klar. 0 bis minus 5 Grad. Tagsüber zeitweise sonnig und vielerorts trocken. Im Nordwesten gegen Abend etwas Regen oder Schneeregen. Temperaturen von minus 1 Grad an den Alpen bis plus 6 Grad im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag teils stark bewölkt, im Osten und Süden auch sonnig. Im Norden und Nordosten etwas Regen. Minus 2 bis plus 7 Grad.