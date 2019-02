Das Wetter: Im Nordwesten vereinzelt Regen oder Schnee. Sonst teils aufgelockert, teils stark bewölkt und trocken. Temperaturen zwischen minus 1 Grad bis plus 6 Grad. Morgen im Süden sonnig, im Norden und Nordosten etwas Regen. Minus 3 bis plus 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südosthälfte teilweise sonnig, im Nordwesten meist bedeckt und etwas Regen. Minus 2 bis plus 9 Grad.