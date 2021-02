Das Wetter:

Morgen immer wieder bewölkt, im Osten im Tagesverlauf viel Sonnenschein. Allgemein trocken. Höchstwerte +4 bis -5 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Osten anfangs sonnig. Erst in der Westhälfte, später auch in der Mitte Niederschlag, teils als Schnee, teils als Regen mit Glatteis. -1 bis +6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.