Das Wetter: Meist wolkenlos und sonnig. Mit 21 bis 26 Grad ungewöhnlich warm, nur an der Küste je nach Windrichtung mit 12 bis 19 Grad kühler. Morgen im Norden und Osten wechselnd bis stark bewölkt; im Südwesten freundlicher. Am Nachmittag im Mittelgebirge und an den Alpen vereinzelt Schauer. 13 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Karfreitag zunächst im Süden, später auch im Norden durchziehende Wolkenfelder. Richtung Alpen einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Sonst erneut sonnig. Höchstwerte 14 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.