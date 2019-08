Das Wetter: Nachts im Süden und Südosten nachlassende Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. 18 bis 8 Grad. Am Tage wenig Wolken und viel Sonne bei 28 bis 34 Grad. Abends im Westen und Nordwesten Aufzug von Schauerwolken.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag in der Osthälfte zunächst noch sonnig bei 27 bis 33 Grad, später dann teils kräftige Schauer. In der Westhälfte wechselnd bewölkt bei 18 bis 26 Grad.