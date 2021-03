Der Wetterbericht, die Lage: Im Norden setzt sich wie im Rest des Landes Hochdruckeinfluss mit trockenen und ungewöhnlich warmen Luftmassen durch.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Wolken, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 8 bis minus 3 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, später auch im Norden Auflockerungen. Temperaturen 19 bis 25, an den Küsten 10 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut sonnig bei 19 bis 25 Grad, auf den Nordseeinseln um 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.