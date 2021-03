Der Wetterbericht, die Lage: Im Norden setzt sich wie bereits im Rest des Landes Hochdruckeinfluss mit trockenen und ungewöhnlich warmen Luftmassen durch.

Die Vorhersage:

Verbreitet sonnig, später auch im äußersten Norden Auflockerungen. Höchstwerte 19 bis 25, an den Küsten 10 bis 18 Grad. Morgen erneut sonnig bei 14 bis 26 Grad, auf den Nordseeinseln um 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt, im Süden heiter. Temperaturen 17 bis 25, im Norden 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.