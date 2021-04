Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand einer Tiefdruckzone über Südwesteuropa gelangt mit östlicher Strömung allmählich mildere, zunächst aber noch ziemlich trockene Luft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden zeitweise wolkig, sonst meist gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 6 Grad bis minus 3 Grad. Am Tag erneut verbreitet sonnig. Im Verlauf im Westen und Süden Wolkenverdichtung. Temperaturen 13 bis 21 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt. In der nördlichen Mitte und im Süden Schauer oder länger anhaltender Regen. Im Südwesten sonnige Abschnitte. 12 bis 20 Grad.

