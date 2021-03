Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem einem Tief über der südlichen Ostsee und einem Hoch über der Biskaya gelangt von Nordwesten Meeresluft subpolaren Ursprungs nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Nordwesten zeitweise größere Auflockerungen. Sonst weitere Schauer, bis in tiefe Lagen als Schnee oder Schneeregen. An den Alpen teils kräftige Schneefälle. Tiefstwerte plus 4 bis minus 1 Grad. Am Tag verbreitet stark bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Im Verlauf Schauer, teils als Schneeregen. Temperaturen 3 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden längere sonnige Abschnitte, sonst viele Wolken und Schnee- oder Regenschauer. 2 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.