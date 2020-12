Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Nordmeertiefs löst sich über der Osthälfte Deutschlands allmählich auf. Ihm folgen erneut atlantische Frontensysteme mit viel Regen und milden Luftmassen.

Die Vorhersage:

Teils bewölkt, teils neblig-trüb. Von Westen her Regen. Höchstwerte von 3 Grad im Bayerischen Wald bis 11 Grad am Niederrhein. Morgen verbreitet leichter, örtlich länger anhaltender Regen. Im Norden einzelne Wolkenlücken und gebietsweise trocken. Temperaturen von 8 Grad im Norden bis 16 Grad am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist bedeckt mit Regen bei 6 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.