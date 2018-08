Das Wetter: Bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Nachmittags gebietsweise Wolkenauflockerungen. Im Südosten und in der Lausitz sonnig. Höchstwerte von 19 Grad auf Sylt bis 26 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden wechselnd bis stark bewölkt, aber meist trocken. In der Mitte und im Süden sonnig. 20 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Westhälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitter, in der Osthälfte sonnig. Temperaturen 22 bis 30 Grad.