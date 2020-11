Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckzone mit Schwerpunkt über Osteuropa bestimmt das Wetter in großen Teilen Deutschlands. Der Westen wird von schwachen Tiefausläufern gestreift.

Die Vorhersage:

Nachts vielfach hochnebelartig bedeckt. Im Nordwesten und Westen Aufzug dichter Bewölkung, aber meist trocken. Im Osten und Südosten örtlich Sprühregen. Im Süden teils dichter Bodennebel. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag von Nordwesten und Westen ausgreifende Bewölkung, gebietsweise Regen, später im Westen Wolkenauflockerungen. Im Osten und Süden nach Nebelauflösung heiter oder wolkig und meist trocken. Temperaturen 9 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag zunächst vielerorts stark bewölkt oder neblig-trüb, vor allem in der Osthälfte noch etwas Regen. Im Tagesverlauf vermehrt Auflockerungen, teils auch heiter und meist trocken. Im Nordwesten und Westen hingegen Bewölkungsverdichtung mit geringen Niederschlägen. 10 bis 17 Grad.

