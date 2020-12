Das Wetter: Bedeckt, teils ergiebige Niederschläge, örtlich auch einzelne Gewitter. Nur im Alpenvorland trocken mit sonnigen Auflockerungen. Temperaturen 6 bis 17 Grad. Morgen, an Heiligabend, Regen, am Nachmittag von Westen langsam nachlassend. 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am ersten Weihnachtsfeiertag an den Alpen Schnee, im Mittelgebirgsumfeld einzelne Schneeschauer. Sonst häufig trocken, in Schleswig-Holstein länger sonnig. 0 bis 6 Grad.

