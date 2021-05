Das Wetter: Bedeckt mit Schauern oder auch längeren Regenfällen. Vor allem im Bergland und an der Küste noch Sturmböen, die erst gegen Abend nachlassen. Tageshöchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und zunächst nur im Norden und in der Mitte Schauer, später auch in der Südhälfte Regen. Mit 8 bis 15 Grad etwas milder.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag vor allem im Süden weiter regnerisch, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern. 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.