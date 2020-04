Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Zunächst fast überall wolkenloser Himmel. Später im Osten gebietsweise ein paar Quellwolken, aber weiter trocken. Höchsttemperaturen von Nordost nach Südwest zwischen 13 und 23 Grad. Morgen den ganzen Tag viel Sonne. Werte zwischen 15 Grad in Vorpommern und 24 Grad an Rhein und Mosel. An der Ostsee etwas kühler.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weiterhin sonnig. In den Alpen und im Schwarzwald Quellwolken. 19 Grad bis 24 Grad.