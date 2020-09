Das Wetter: Heute wieder viel Sonne und niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen bei 29 bis 34 Grad.

Am Mittwoch zunächst heiter, im Tagesverlauf zunehmend wolkig, aber meist trocken. Im Südosten vereinzelt Gewitter möglich. Temperaturen 24 bis 31 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Süden und in der Mitte stärkere Bewölkung und zeitweise Schauer. Sonst sonnig und trocken. 17 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.