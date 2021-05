Das Wetter: Viel Sonne und trocken, nur am östlichen Alpenrand und im Bayerischen Wald noch etwas Schauer. Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad, an der Nordsee und im Erzgebirge kühler. Morgen verbreitet sonnig oder locker bewölkt bei 17 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Südwesthälfte meist sonnig. In der Nordosthälfte wolkiger, zwischen Ostsee und Erzgebirge auch Schauer und Gewitter. 19 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.