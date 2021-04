Das Wetter:

Im Norden und Osten gebietsweise dichte Wolkenfelder, aber niederschlagsfrei. Sonst sonnig oder nur leicht bewölkt. Temperaturen zwischen 9 Grad bei dichten Wolken und bis zu 21 bei Sonnenschein am Oberrhein.



Morgen an der See viel Sonne und trocken. Vor allem im Nordosten einzelne Regenschauer. Höchsttemperatur zwischen 8 und 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag von den Niederlanden bis zur Oder wechselnd wolkig mit kurzen Schauern. Sonst sonnig und trocken bei ähnlichen Temperaturen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.