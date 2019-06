Das Wetter: Im Nordwesten und Westen ziehen Wolken auf, teils Schauer und vereinzelte Gewitter. In den restlichen Landesteilen zunächst sonnig, im Osten und Südosten auch bis zum Abend. 22 bis 25 Grad. Morgen bleibt das Wetter zweigeteilt: In der Nordhälfte wolkiger mit etwas Regen, bis 24 Grad, in der Südhälfte viel Sonnenschein und bis zu 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch noch etwa Regen im Westen und Nordwesten, sonst sonnig. Es bleibt heiß.