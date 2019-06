Das Wetter: Wolkenlos mit viel Sonne. 29 bis 36 Grad, an der Küste und im Bergland kühler. Auch morgen meist sonnig. Später im Nordwesten stärker bewölkt, aber trocken. 25 bis 39 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden einzelne Schauer oder kurze Gewitter. In der Mitte und im Süden vielfach heiter. Nachmittags an der Donau einzelne, teils unwetterartige Gewitter. 22 bis 35 Grad.